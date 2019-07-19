Boeing сообщил о почти $5 млрд убытков из-за запрета полётов 737 MAX

Американская компания Boeing сообщила об убытках в размере $4,9 млрд из-за запрета на эксплуатацию лайнеров типа 737 MAX, а также отсрочек в поставках данных самолётов. Как передаёт Report, об этом говорится в опубликованном на сайте производителя сообщении.

"Boeing зарегистрирует нагрузку в размере $4,9 млрд ($8,74 за акцию после уплаты налогов) в связи с оценкой потенциальных поблажек потребителям за сбои, обусловленных приостановкой эксплуатации 737 MAX и отсрочками поставок этих самолётов".

В компании уже ожидают сокращения выручки за второй квартал на $5,6 млрд до уплаты налогов. Кроме того, по прогнозу Boeing, себестоимость производства самолётов модели 737 возрастёт на $1,7 млрд во втором квартале.