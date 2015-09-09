BMW выплатит 1,6 млн. долларов по искам о расовой дискриминации

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Компания BMW согласилась выплатить 1,6 млн. долларов по искам десятков бывших работников-афроамериканцев, которые утверждали, что они являются жертвами расовой дискриминации, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Кроме того, компания обязуется обеспечить истцам рабочие места.

Дело о дискриминации было заведено в 2013 году. Подрядчик BMW проводил на предприятии в США чистку кадров, уволив всех рабочих, имевших судимость в последние семь лет.

После вступления нового подрядчика в свои права была инициирована новая проверка личных дел, в результате которой были уволены все сотрудники, имевшие хотя бы одну судимость в течение жизни. Работу потеряли 88 человек, включая 70 афроамериканцев. Некоторые из уволенных сотрудников работали в компании более 10 лет.