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Блинкен: Мир не должен быть одурачен тактическим ходом РФ, который поддерживает Китай

Блинкен: Мир не должен быть одурачен тактическим ходом РФ, который поддерживает Китай Официальный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву свидетельствует о том, что Китай готовит «дипломатическое прикрытие» предполагаемым российским преступлениям в Украине.
Другие страны
20 марта 2023 г. 23:18
Блинкен: Мир не должен быть одурачен тактическим ходом РФ, который поддерживает Китай

Официальный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву свидетельствует о том, что Китай готовит "дипломатическое прикрытие" предполагаемым российским преступлениям в Украине.

Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Поездка председателя Си в Россию спустя несколько дней после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента Путина, говорит о том, что Китай не чувствует никакой ответственности за то, чтобы привлечь Кремль за злодеяния, совершенные в Украине, и вместо того, чтобы осудить их, он скорее обеспечит дипломатическое прикрытие России, чтобы она продолжала совершать преступления", - сказал Блинкен, выступая в Госдепартаменте.

Блинкен также прокомментировал инициативу Китая "по политическому решению украинского кризиса". Он отметил, что предложения Пекина включают элементы, которые поддерживают США, но любые призывы прекратить огонь без вывода российских войск из Украины "будет означать поддержку ратификации российского завоевания".

"Прекращение огня сейчас без долгосрочного решения позволит президенту Путину отдохнуть и переоснастить свои войска, а затем возобновить войну в более выгодное для России время. Мир не должен быть одурачен тактическим ходом России, который поддерживает Китай или любая другая страна, чтобы заморозить войну на своих условиях", - добавил Блинкен.

20 марта начался государственный визит Си Цзиньпина в РФ, он продлится до 22 марта.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ dövlət katibi: “Dünya Rusiyanın Çin tərəfindən dəstəklənən taktikasına aldanmamalıdır”

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