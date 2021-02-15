Байден примет участие в онлайн-встрече лидеров G7

Президент США Джо Байден на виртуальной встрече лидеров государств Группы семи (G7), которая пройдет 19 февраля в режиме видеоконференции, намерен обсудить борьбу с пандемией, восстановление мировой экономики, а также "экономические вызовы" со стороны Кит

Президент США Джо Байден на виртуальной встрече лидеров государств Группы семи (G7), которая пройдет 19 февраля в режиме видеоконференции, намерен обсудить борьбу с пандемией, восстановление мировой экономики, а также "экономические вызовы" со стороны Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Белого дома.

"Эта виртуальная встреча с лидерами ведущих демократических стран с рыночной экономикой даст возможность президенту Байдену обсудить планы борьбы с пандемией и восстановления глобальной экономики", - отмечается в тексте.

Байден, в частности, сосредоточит особое внимание на "координации производства, распределения и поставок вакцин, а также на продолжающихся усилиях, направленных на мобилизацию и сотрудничество с целью противостояния угрозе возникновения новых инфекционных заболеваний".

В сфере экономики он обратит внимание на необходимость "инвестиций с целью укрепить коллективную конкурентоспособность", а также обсудит "важность обновления глобальных норм с целью противостояния экономическим вызовам, в том числе таким, которые представляет Китай", говорится в документе.