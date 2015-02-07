​Армия Нигера ликвидировала более сотни боевиков "Боко Харам"

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ В Нигере убиты 109 боевиков террористической организации "Боко Харам".

Как передает Report, об этом сообщает Franc-Press со ссылкой на заявление властей страны.

Со своей стороны Нигер потерял четырех своих солдат и одного мирного жителя.

Столкновения в городах Боссо и Дифа, на границе с Нигерией, также привели к гибели еще двух солдат и ранению 17 сотрудников силовых структур. Потери армии Чада, которая также участвовала в сражениях, при подсчетах не учитывались.

Рано утром 4 февраля боевики "Боко Харам" убили более 100 человек во время нападения на город Фотоколь, находящийся на севере Камеруна.