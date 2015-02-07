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    ​Армия Нигера ликвидировала более сотни боевиков "Боко Харам"

    Со своей стороны Нигер потерял четырех своих солдат

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ В Нигере убиты 109 боевиков террористической организации "Боко Харам".

    Как передает Report, об этом сообщает Franc-Press со ссылкой на заявление властей страны.

    Со своей стороны Нигер потерял четырех своих солдат и одного мирного жителя.

    Столкновения в городах Боссо и Дифа, на границе с Нигерией, также привели к гибели еще двух солдат и ранению 17 сотрудников силовых структур. Потери армии Чада, которая также участвовала в сражениях, при подсчетах не учитывались.

    Рано утром 4 февраля боевики "Боко Харам" убили более 100 человек во время нападения на город Фотоколь, находящийся на севере Камеруна.

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