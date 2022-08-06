О нас

Армия КНР в пятницу совершила 70 боевых вылетов в районе Тайваня

Армия КНР в пятницу совершила 70 боевых вылетов в районе Тайваня В минувшую пятницу в ходе масштабных военных учений вооруженных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в районе Тайваня совершено 68 боевых вылетов, зоны вокруг острова патрулировали 13 кораблей ВМС.
Другие страны
6 августа 2022 г. 10:04
Армия КНР в пятницу совершила 70 боевых вылетов в районе Тайваня

В минувшую пятницу в ходе масштабных военных учений вооруженных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в районе Тайваня совершено 68 боевых вылетов, зоны вокруг острова патрулировали 13 кораблей ВМС.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают китайские СМИ, ссылаясь на данные тайваньского военного ведомства.

При этом в сообщении на сайте ведомства отмечается, что корабли и самолеты несколько раз пересекли так называемую "средней линии" Тайваньского пролива. Эта линия считается тайваньскими военными границей между островом и материковой частью страны. Граница не признается Пекином, она была условно определена в 1954 году при поддержке США.

Министерство обороны КНР подчеркнуло, что "Тайвань является неотделимой частью Китая".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

ЕС продолжит свои усилия для прочного мира и стабильности на Южном Кавказе
ЕС продолжит свои усилия для прочного мира и стабильности на Южном Кавказе
5 августа 2022 г. 23:53
Военнослужащий азербайджанской армии подорвался на мине в Кяльбаджаре
ФотоВоеннослужащий азербайджанской армии подорвался на мине в Кяльбаджаре
5 августа 2022 г. 20:56
Нападение на посольство Азербайджана в Великобритании осуждено на пятничной проповеди в Баку
Нападение на посольство Азербайджана в Великобритании осуждено на пятничной проповеди в Баку
5 августа 2022 г. 14:57
В Лачыне при выполнении боевой задачи погиб военнослужащий Азербайджанской армии
В Лачыне при выполнении боевой задачи погиб военнослужащий Азербайджанской армии
5 августа 2022 г. 14:34
В Центре госуслуг в Зангилане начал функционировать ASAN xidmət
ФотоВ Центре госуслуг в Зангилане начал функционировать ASAN xidmət
5 августа 2022 г. 13:20
Гаджи Шахин Гасанли: Каждый мусульманин обязан осудить нападение на посольство Азербайджана
Гаджи Шахин Гасанли: Каждый мусульманин обязан осудить нападение на посольство Азербайджана
5 августа 2022 г. 12:10
Инфекционист Минздрава: Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под контролем
Инфекционист Минздрава: Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под контролем
5 августа 2022 г. 12:02
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии
5 августа 2022 г. 10:50
Путин обсудил обострение в Карабахе с членами Совбеза России
Путин обсудил обострение в Карабахе с членами Совбеза России
4 августа 2022 г. 16:09
В Кремле прокомментировали ситуацию в Карабахе 
В Кремле прокомментировали ситуацию в Карабахе 
4 августа 2022 г. 15:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi