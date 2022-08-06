Армия КНР в пятницу совершила 70 боевых вылетов в районе Тайваня

В минувшую пятницу в ходе масштабных военных учений вооруженных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в районе Тайваня совершено 68 боевых вылетов, зоны вокруг острова патрулировали 13 кораблей ВМС.

В минувшую пятницу в ходе масштабных военных учений вооруженных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в районе Тайваня совершено 68 боевых вылетов, зоны вокруг острова патрулировали 13 кораблей ВМС.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают китайские СМИ, ссылаясь на данные тайваньского военного ведомства.

При этом в сообщении на сайте ведомства отмечается, что корабли и самолеты несколько раз пересекли так называемую "средней линии" Тайваньского пролива. Эта линия считается тайваньскими военными границей между островом и материковой частью страны. Граница не признается Пекином, она была условно определена в 1954 году при поддержке США.

Министерство обороны КНР подчеркнуло, что "Тайвань является неотделимой частью Китая".