Арестованный саудовский принц отрицает свою вину

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Арестованный по обвинению в коррупции саудовский принц-миллиардер аль-Валид бен Талал бен Абдельазиз Аль Сауд отрицает свою вину.

Как передает Report, об этом сообщает иорданское агентство Ammon со ссылкой на источники.

"Аль-Валид полностью отвергает выдвинутые в его адрес обвинения и требует, чтобы мировые организации финансового аудита выявили источники его средств, а также требует от принца нейтральную сторону или представителя юстиции из-за рубежа для расследования его дела", - сообщили агентству источники.

По их данным, арестованный принц утверждает, что большая часть его финансов состоит из поступлений в результате инвестиций в Citi Bank, отели Four Seasons, компанию Twitter.

В начале ноября новый комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии, возглавляемый наследным принцем королевства Мухаммедом бен Салманом, распорядился задержать 11 принцев из правящей семьи и четырех министров из нынешнего состава правительства.