Аналитический центр по борьбе с эпидемиями заработает в Берлине в этом году

По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, полученные в берлинском хабе сведения будут доступны всем странам

Центр анализа данных о пандемиях и эпидемиях, который создает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) совместно с властями Германии в Берлине, заработает уже в текущем году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в среду по видеосвязи на мероприятии ВОЗ.

"Центр должен быть открыт уже в этом году, я приветствую эту важную инициативу", - сказала она. "Пандемия продемонстрировала, что победить ее можно только сообща, и важная основа для такой борьбы - данные, которые можно обрабатывать при помощи современных инструментов", - добавила Меркель. По ее словам, полученные в берлинском хабе сведения будут доступны всем странам.

Ранее ВОЗ объявила о создании единого аналитического центра, цель которого "предсказывать, предотвращать и выявлять риски пандемий и эпидемий в мире, а также готовиться к ним и реагировать на них".

"Мы должны сфокусироваться на кризисах, которые будут в будущем, но действовать нужно уже сейчас, - добавил со своей стороны министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан. - Мы должны быть в состоянии заранее фиксировать риски в любой точке мира и реагировать на них как можно быстрее. Этот хаб сделает наш мир безопаснее".

"Для достижения этих целей нам нужно укреплять систему раннего предупреждения и при этом тщательнее собирать данные, которые важны для анализа рисков", - добавил министр. Он подчеркнул, что создаваемый центр будет не германским, а глобальным.