​Американский суд оштрафовал Greenpeace за блокировку судна Shell

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Суд в США назначил американскому отделению Greenpeace штраф в размере 2,5 тыс. долларов за каждый час блокады судна компании Shell.

Акция экологов началась в среду утром в городе Портленд (штат Орегон). Более 10 протестующих с помощью альпинистского снаряжения повисли на одном из городских мостов, чтобы помешать выйти в море ледоколу Fennica, который должен был доставить оборудование для буровой флотилии компании Shell в Чукотском море. Судно было вынуждено вернуться в док, но активисты Greenpeace продолжают оставаться на мосту.

В четверг федеральный судья в Анкоридже на Аляске вынес решение в пользу нефтяного гиганта, оштрафовав экологов. При этом, если акция не прекратится, с 10 утра в пятницу штраф увеличится до 5 тыс. долларов в час, в субботу - до 7,5 тыс., а в воскресенье - до 10 тыс., отмечает агентство Франс Пресс.

По данным экологов, Shell хочет начать нефтяное бурение уже этим летом. При этом компания получила разрешения от американского правительства, несмотря на то, что сама администрация США признает: если Shell начнет бурение, вероятность крупного разлива составит 75%. По прогнозам Shell, разлив в течение 38-40 дней достигнет российского острова Врангеля, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.