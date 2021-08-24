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24 августа в США будет готов отчет спецслужб о происхождении коронавируса

24 августа в США будет готов отчет спецслужб о происхождении коронавируса Отчет американских спецслужб по итогам проведенного ими расследования причин появления коронавируса будет готов и передан президенту США Джо Байдену 24 августа, а его рассекреченную версию представят общественности еще через несколько дней
Другие страны
24 августа 2021 г. 00:27
24 августа в США будет готов отчет спецслужб о происхождении коронавируса

Отчет американских спецслужб по итогам проведенного ими расследования причин появления коронавируса будет готов и передан президенту США Джо Байдену 24 августа, а его рассекреченную версию представят общественности еще через несколько дней.

Как сообщает Report, об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Обычно уходит несколько дней, если не больше, на то, чтобы подготовить рассекреченную версию, чтобы представить ее общественности. Конечно же, для президента первого проведут брифинг относительно всего, что удалось выяснить, так что у меня нет четкой даты [публикации рассекреченной версии], но я думаю, что это будет через пару или несколько дней после завтрашнего дня [24 августа]", - отметила она. Псаки добавила, что пока не может точно сказать, в какой именно форме будет представлена эта рассекреченная версия.

В середине августа телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал о том, что американская разведка после более чем двух месяцев расследования причин появления коронавируса все еще не может определиться с единой позицией по вопросу о том, был ли коронавирус разработан в лаборатории или сформировался естественным путем. Один из источников, знакомых с ходом расследования, отметил, что в нынешней версии доклада "нет ничего из ряда вон выходящего".

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