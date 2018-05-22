Внучатый племянник последнего Иреванского хана: Придет день, эти земли вернутся Азербайджану

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Стамбул. 22 мая. REPORT.AZ/ Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана наградил почетной грамотой проживающего в Турции Турхана Тургута, внука и наследника Гасан хана Эмира Мухаммед хана оглу Гованлы-Гачара - брата последнего Иреванского хана Гусейнгулу хана.

Как сообщает турецкое бюро Report, решение в связи с этим подписал председатель Госкомитета Фуад Мурадов.

Премию наследнику Гасан хана Эмира Мухаммед хан оглу Гованлы-Гачара вручил первый заместитель председателя Госкомитета Валех Гаджиев.

Т.Тургут выразил благодарность азербайджанскому государству за внимание и заботу:

"Я очень радуюсь, что вижу эти дни. Я счастлив, что Аллах подарил мне эти дни".

Отметим, что наш соотечественник, юрист по образованию, посетил Баку в 2016 году, принял участие в IV Съезде азербайджанцев мира.

После вручения премии Турхан Таргут ответил на вопросы Report. Он сначала рассказал об истории миграции своей семьи в Турцию.

По его словам, его отец всегда жил с тоской по Родине: "Он очень переживал, что бросил все и уехал. Они до конца жизни тосковали по Родине. У меня семья и трое детей. Я тоже живу с тоской по родным землям, как мой отец и деды. Думаю, наступит день, земли вернутся Азербайджану, эта мука прекратится".

Т.Тургут подчеркнул, что горд быть одним из тех, кому посчастливилось отметить 100-летие АДР:

"Азербайджан создал первое независимое государство на Востоке и дал все права, включая право голоса для женщин. Мустафа Кемаль Ататюрк Турецкую Республику тоже построил на этих ценностях. Наши флаги могут быть различными, но мы одна нация, никто не может нас разделить. Мы должны гордиться, что является детьми такой страны. Я желаю, чтобы наш трехцветный флаг со звездой и полумесяцем всегда высоко развевался. Да здравствует Республика, живи еще много столетий Азербайджан!".

Вюсаля Аббасова