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В парламент Канады подана петиция о Ходжалинском геноциде

В парламент Канады подана петиция о Ходжалинском геноциде При содействии Сети азербайджанцев Канады (Network of Azerbaijani Canadians, NAC) в парламент Канады подана петиция в связи с трагедией в Ходжалы.
Диаспора
17 февраля 2022 г. 11:55
В парламент Канады подана петиция о Ходжалинском геноциде

При содействии Сети азербайджанцев Канады (Network of Azerbaijani Canadians, NAC) в парламент Канады подана петиция в связи с трагедией в Ходжалы.

Об этом Report сообщили в NAC.

Обращение было опубликовано в качестве официальной петиции при поддержке Майкла Купера, члена парламента Канады от Консервативной партии. Под петицией подписались более 1500 граждан Канады. Минувшим днем, представляя петицию парламенту, Майкл Купер отметил, что Ходжалинский геноцид является самой кровавой страницей карабахского конфликта, в результате которого территории Азербайджана были оккупированы Арменией, более 800 тысяч азербайджанцев были изгнаны со своих земель.

В петиции содержится призыв к правительству Канады официально осудить резню в Ходжалы, совершенную армянскими вооруженными формированиями, объявить в Канаде 26 февраля Днем памяти жертв Ходжалинской трагедии, поддержать процессы по делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией, а также нормализации отношений.

Азербайджанцы, проживающие в Канаде, приняли активное участие в сборе подписей под петицией. На сегодняшний день NAC находится в тесном контакте с депутатами канадского парламента и сенаторами, а также с депутатами провинциального парламента и представителями местных органов власти, проводит интенсивные встречи. Организация намерена продолжить эту работу в предстоящий период и довести мнение азербайджанской общины до канадских политиков и государственных структур.

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Версия на английском языке Petition on Khojaly genocide submitted to Canadian Parliament
Версия на азербайджанском языке Kanada parlamentinə Xocalı soyqırımına dair petisiya təqdim edilib

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