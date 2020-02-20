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В Грузии из своего дома выселили еще одну азербайджанскую семью

В Грузии из своего дома выселили еще одну азербайджанскую семью
© Report

 В Гардабанском районе Грузии азербайджанская семья из 7 человек выселена из своего дома.

Как сообщает грузинское бюро Report, причина связана с невыплатой взятого 10 лет назад долга по кредиту. 

Вчера вечером судебные приставы заперли двери, когда Гаджиевых не было дома. Вернувшиеся жильцы взломали замок и вошли в помещение. Вызванные на территорию сотрудники полиции вывели людей из дома. 

Жители Гардабанского района собрались напротив дома Гаджиевых в знак поддержки семьи.

По словам местных жителей, в последние годы выросла статистика семей, силой выселенных из своего жилья. 

Отметим, что на прошлой неделе в Гардабанском селе Гаратехле семья Гусейновых, в которой воспитывается пятеро детей, была насильно выселена из дома. Причиной стала невыплата ипотечного долга. 

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