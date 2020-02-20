В Грузии из своего дома выселили еще одну азербайджанскую семью

В Гардабанском районе Грузии азербайджанская семья из 7 человек выселена из своего дома.
Как сообщает грузинское бюро Report, причина связана с невыплатой взятого 10 лет назад долга по кредиту.
Вчера вечером судебные приставы заперли двери, когда Гаджиевых не было дома. Вернувшиеся жильцы взломали замок и вошли в помещение. Вызванные на территорию сотрудники полиции вывели людей из дома.
Жители Гардабанского района собрались напротив дома Гаджиевых в знак поддержки семьи.
По словам местных жителей, в последние годы выросла статистика семей, силой выселенных из своего жилья.
Отметим, что на прошлой неделе в Гардабанском селе Гаратехле семья Гусейновых, в которой воспитывается пятеро детей, была насильно выселена из дома. Причиной стала невыплата ипотечного долга.