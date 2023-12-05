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В Донецкой области убит уроженец Азербайджана

В Донецкой области убит уроженец Азербайджана В подконтрольном России городе Макеевка в Донецкой области Украины убит уроженец Азербайджана Ахадулла Ганиев.
Диаспора
5 декабря 2023 г. 11:09
В Донецкой области убит уроженец Азербайджана

В подконтрольном России городе Макеевка в Донецкой области Украины убит уроженец Азербайджана Ахадулла Ганиев.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сообщили источники в местной азербайджанской общине.

Согласно информации, Ганиев родился в Лянкяранском районе Азербайджана, долгие годы жил в Донецкой области.

Он был убит вооруженными сторонниками так называемой "Донецкой Народной Республики".

Сообщается, что вооруженные люди вторглись в дом Ганиева и забрали все ценное. Затем они попытались забрать принадлежащий ему микроавтобус. Однако Ганиев попытался воспрепятствовать этому, в ответ злоумышленники забили его до смерти прикладом автомата.

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Версия на азербайджанском языке Donetsk vilayətində azərbaycanəsilli şəxs öldürülüb

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