В Донецкой области убит уроженец Азербайджана

В подконтрольном России городе Макеевка в Донецкой области Украины убит уроженец Азербайджана Ахадулла Ганиев.

В подконтрольном России городе Макеевка в Донецкой области Украины убит уроженец Азербайджана Ахадулла Ганиев.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сообщили источники в местной азербайджанской общине.

Согласно информации, Ганиев родился в Лянкяранском районе Азербайджана, долгие годы жил в Донецкой области.

Он был убит вооруженными сторонниками так называемой "Донецкой Народной Республики".

Сообщается, что вооруженные люди вторглись в дом Ганиева и забрали все ценное. Затем они попытались забрать принадлежащий ему микроавтобус. Однако Ганиев попытался воспрепятствовать этому, в ответ злоумышленники забили его до смерти прикладом автомата.