    28 апреля, 2026
    • 16:09
    В Бразилии прошел День азербайджанской культуры

    В бразильском городе Лагу-Сул в целях популяризации богатого культурного наследия Азербайджана прошло мероприятие "День азербайджанской культуры".

    Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

    Мероприятие состоялось при поддержке Государственного комитета и было организовано президентом Сети международных журналистов Бразилии, журналисткой Фабианой Джейхан.

    На мероприятии были представлены национальная музыка и танцы, традиционные костюмы, а также образцы народного искусства, отражающие богатое культурное наследие Азербайджана и его древние традиции.

    Кроме того, были организованы стенды с образцами национальной кухни, где участники смогли попробовать блюда азербайджанской кухни, приготовленные поваром Халилом Джейханом.

    Мероприятие способствовало более глубокому знакомству с азербайджанской культурой на международной арене, сыграло важную роль в сохранении национальной идентичности и укреплении культурных связей между двумя странами.

    "День азербайджанской культуры" получил широкое освещение в бразильской прессе.

    Государственный комитет по работе с диаспорой Фабиана Джейхан Бразилия
    Braziliyada "Azərbaycan Mədəniyyət Günü" adlı tədbir keçirilib

    Последние новости

    17:21
    Видео

    Число погибших при пожаре в Москве выросло до восьми - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    17:12
    Фото

    В Баку при поддержке УЕФА прошел семинар по защите прав детей

    Футбол
    17:10

    Роберт Абела объявил досрочные выборы на Мальте на фоне эскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    17:08

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых выплат (январь-март, 2026 г.)

    Финансы
    17:07

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых премий (январь-март, 2026)

    Финансы
    17:04

    Сборная Азербайджана по мини-футболу возглавила мировой рейтинг

    Футбол
    17:01
    Фото

    Report и Baku TV подписали меморандум о сотрудничестве с китайским агентством CCTV+

    Медиа
    16:57
    Фото

    Переселившимся в поселок Гырмызы базар 16 семьям вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    16:57

    Сухейль Аль-Мазруи: Сейчас подходящий момент для выхода ОАЭ из ОПЕК

    Энергетика
    Лента новостей