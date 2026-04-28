В Бразилии прошел "День азербайджанской культуры"
- 28 апреля, 2026
- 16:09
В бразильском городе Лагу-Сул в целях популяризации богатого культурного наследия Азербайджана прошло мероприятие "День азербайджанской культуры".
Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.
Мероприятие состоялось при поддержке Государственного комитета и было организовано президентом Сети международных журналистов Бразилии, журналисткой Фабианой Джейхан.
На мероприятии были представлены национальная музыка и танцы, традиционные костюмы, а также образцы народного искусства, отражающие богатое культурное наследие Азербайджана и его древние традиции.
Кроме того, были организованы стенды с образцами национальной кухни, где участники смогли попробовать блюда азербайджанской кухни, приготовленные поваром Халилом Джейханом.
Мероприятие способствовало более глубокому знакомству с азербайджанской культурой на международной арене, сыграло важную роль в сохранении национальной идентичности и укреплении культурных связей между двумя странами.
"День азербайджанской культуры" получил широкое освещение в бразильской прессе.