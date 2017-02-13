Президент Албании посетит Азербайджан

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Президент Албании Буяр Нишани и его супруга Одета Нишани примут участие в V Глобальном Бакинском форуме, который пройдет 16-17 марта.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Государственного комитета по работе с диаспорой.

В сообщении говорится, что на открытие форума, посвященного теме "Будущее внешних связей: сила и интересы", ожидается выступление президента Албании. На форуме будут обсуждены будущее трансатлантических отношений, борьба с терроризмом, роль Китая в международных отношениях, будущее Европы, угрозы популизма и экстремизма для международной безопасности.

На форуме, который пройдет при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и организации Международного центра Низами Гянджеви, ожидается участие президентов ряда стран, бывших глав государств и правительств, известных политиков, общественных деятелей.

Отметим, что Буяр Нишани, который был избран президентом Албании 24 июля 2012 года, в прошлом году принимал участие на IV Глобальном Бакинском форуме и выступил с речью на открытии мероприятия.