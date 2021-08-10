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Премьер-министр Грузии посетил новую азербайджаноязычную школу

Премьер-министр Грузии посетил новую азербайджаноязычную школу В селе Джандар Марнеульского района Грузии завершено строительство новой азербайджаноязычной школы.
Диаспора
10 августа 2021 г. 13:41
Премьер-министр Грузии посетил новую азербайджаноязычную школу

В селе Джандар Марнеульского района Грузии завершено строительство новой азербайджаноязычной школы.

Как сообщает грузинское бюро Report, премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили вместе с министром образования и науки Михеилом Чхенкели, председателем парламента Кахой Кучава, министром регионального развития и инфраструктуры Ираклием Керселадзе посетили учебное заведение.

Общественная школа, рассчитанная на 300 учеников, построена за счет государственного бюджета. Общая стоимость проекта составила 3 миллиона 882 тысячи лари.

В учебном заведении, отвечающем современным стандартам, построены открытые и закрытые площадки, библиотека, лаборатории и классы. Школа готова принять учеников с нового учебного года.

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Версия на английском языке ФотоGeorgian PM visits newly built Azerbaijani school
Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstanın Baş naziri yeni inşa olunan azərbaycandilli məktəbdə olub

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