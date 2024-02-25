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На улицах Лондона и Эдинбурга организована кампания о Ходжалинской трагедии

На улицах Лондона и Эдинбурга организована кампания о Ходжалинской трагедии Глава Британского общества азербайджанцев, член Координационного совета азербайджанцев Великобритании Фарида Панахова организовала информационную кампанию, посвященную 32-й годовщине Ходжалинской трагедии.
Диаспора
25 февраля 2024 г. 08:56
На улицах Лондона и Эдинбурга организована кампания о Ходжалинской трагедии

Глава Британского общества азербайджанцев, член Координационного совета азербайджанцев Великобритании Фарида Панахова организовала информационную кампанию, посвященную 32-й годовщине Ходжалинской трагедии.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Автомобили с LED-экранами, на которых были размещены фотографии и лозунги, связанные с Ходжалинским геноцидом, курсировали перед зданиями госучреждений в Лондоне и Эдинбурге, двигались по центральным улицам.

Целью информационной кампании, проводимой в различных городах Великобритании накануне Ходжалинского геноцида вот уже несколько лет, является привлечение внимания местных жителей к реалиям Ходжалы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLondon və Edinburq küçələrində Xocalıya həsr olunmuş məlumatlandırma aksiyası keçirilib

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