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Мухтар Бабаев встретился с министром экологии Австрии

Мухтар Бабаев встретился с министром экологии Австрии Президент СОР29 Мухтар Бабаев провел встречу с министром экологии Австрии.
COP29
22 мая 2024 г. 12:38
Мухтар Бабаев встретился с министром экологии Австрии

Президент СОР29 Мухтар Бабаев провел встречу с министром экологии Австрии.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Увлекательная встреча с федеральным министром Австрии по защите климата, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Леонорой Гевесслер. Надеемся на сотрудничество с Австрией для успешного проведения COP29.", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev Avstriyanın ekologiya naziri ilə görüşüb
Версия на английском языке COP29 president meets with Austrian environment minister

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