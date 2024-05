Мухтар Бабаев встретился с министром экологии Австрии

Президент СОР29 Мухтар Бабаев провел встречу с министром экологии Австрии.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Увлекательная встреча с федеральным министром Австрии по защите климата, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Леонорой Гевесслер. Надеемся на сотрудничество с Австрией для успешного проведения COP29.", - говорится в сообщении.