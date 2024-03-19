Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами

С момента исторического саммита в Рио-де-Жанейро до сегодняшнего дня прошло более тридцати лет, в течении которых переговоры по климатическим изменениям переживали то взлеты, то падения.

С момента исторического Саммита Земли в Рио-де-Жанейро прошло более тридцати лет, в течение которых переговоры по климатическим изменениям переживали взлеты и падения.

Об этом Report сказал бывший вице-президент Рамочной конвенции по изменению климата, член бюро COP Андрей Боич (Andrej Bojic).

По его словам, в ходе этих саммитов больше говорили о застое, чем о прогрессе, поэтому может сложиться ощущение, что описание переговоров как "шаг вперед и два назад" является правдивым.

"Хотя все Конференции сторон имеют важное значение, некоторые из них имеют большую ценность с точки зрения достигнутых результатов", - сказал он.

Последняя конференция COP28 в ОАЭ сделала хороший шаг в этом направлении, создав Фонд потерь и ущерба и приняв решение о глобальной финансовой структуре.

"С другой стороны, я твердо убежден, что дополнительный импульс и необходимые средства будут получены благодаря более эффективному международному регулированию в области создания углеродных рынков, что позволит создать уникальные рамки и меры для торговли. Это позволит справедливо аккумулировать финансовые средства для осуществления деятельности, необходимой для надлежащей адаптации к изменению климата",- отметил он.

По мнению Боича сейчас переговоры находятся на той стадии, когда необходимо достичь поставленных целей, реализовать все инициативы, которые были приняты ранее, а также обеспечить финансирование Фонда потерь и ущерба.

Вместе с тем, эксперт считает, что бесполезно заниматься проблемой изменения климата и просто повторять, что мы должны отказаться от ископаемого топлива.

"Никто не оспаривает их негативное воздействие на окружающую среду, но никто и не оспаривает их положительное влияние на экономику и общее развитие стран", - отметил он. По его словам, сегодня наука и технологии позволяют снизить загрязнение окружающей среды, используя более чистое ископаемое топливо, такое как природный газ, водород и так далее.

"Мы должны продолжать двигаться в этом направлении, поэтому я считаю, что переговоры должны вестись в более широком ракурсе, что позволит связать экономические вопросы, с политикой государств по достижению согласованных климатических целей", - заключил он.