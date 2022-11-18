Катар запретил продажу пива на стадионах за два дня до начала ЧМ-2022

В Катаре запретили продажу пива на стадионах за два дня до начала чемпионата мира - 2022. На футбольных аренах болельщикам будут предложены только безалкогольные напитки.

В Катаре запретили продажу пива на стадионах за два дня до начала чемпионата мира - 2022. На футбольных аренах болельщикам будут предложены только безалкогольные напитки.

Как сообщает Report со ссылкой на New York Times, официальное лицо ЧМ-2022, чье имя не разглашается из соображений конфиденциальности, подтвердило запрет на продажу алкогольных напитков на стадионе.

В ближайшее время Катар выступит с заявлением по этому поводу.

Напомним, первый матч на чемпионате мира 2022 года состоится в воскресенье, 20 ноября. Мундиаль продлится до 18 декабря - именно в этот день состоится финал мирового первенства.

Катар впервые в своей истории принимает чемпионат мира по футболу.