О нас

Катар запретил продажу пива на стадионах за два дня до начала ЧМ-2022

Катар запретил продажу пива на стадионах за два дня до начала ЧМ-2022 В Катаре запретили продажу пива на стадионах за два дня до начала чемпионата мира - 2022. На футбольных аренах болельщикам будут предложены только безалкогольные напитки.
Чемпионат мира - 2022
18 ноября 2022 г. 15:41
Катар запретил продажу пива на стадионах за два дня до начала ЧМ-2022

В Катаре запретили продажу пива на стадионах за два дня до начала чемпионата мира - 2022. На футбольных аренах болельщикам будут предложены только безалкогольные напитки.

Как сообщает Report со ссылкой на New York Times, официальное лицо ЧМ-2022, чье имя не разглашается из соображений конфиденциальности, подтвердило запрет на продажу алкогольных напитков на стадионе.

В ближайшее время Катар выступит с заявлением по этому поводу.

Напомним, первый матч на чемпионате мира 2022 года состоится в воскресенье, 20 ноября. Мундиаль продлится до 18 декабря - именно в этот день состоится финал мирового первенства.

Катар впервые в своей истории принимает чемпионат мира по футболу.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: FIFA Qətərdəki stadionlarda pivənin satılmayacağını açıqlayıb - RƏSMİ

Самое важное

Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой правительства РФ в расширенном составе
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой правительства РФ в расширенном составе
18 ноября 2022 г. 13:21
Азербайджан открывает посольство в Израиле
Азербайджан открывает посольство в Израиле
18 ноября 2022 г. 12:19
Азербайджан откроет диппредставительство в Палестине
Азербайджан откроет диппредставительство в Палестине
18 ноября 2022 г. 12:18
В Баку этой ночью произошла авария с участием нескольких автомобилей
В Баку этой ночью произошла авария с участием нескольких автомобилей
18 ноября 2022 г. 09:51
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и России
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и России
17 ноября 2022 г. 20:45
Президент Азербайджана принял специального посланника ЕС по Восточному партнерству
Президент Азербайджана принял специального посланника ЕС по Восточному партнерству
17 ноября 2022 г. 19:45
В Азербайджане 94,7% респондентов доверяют президенту Ильхаму Алиеву
В Азербайджане 94,7% респондентов доверяют президенту Ильхаму Алиеву
17 ноября 2022 г. 10:49
На освобожденных территориях будут проведены земельные реформы
На освобожденных территориях будут проведены земельные реформы
16 ноября 2022 г. 19:19
Президент: Противоречивые заявления руководства Армении негативно сказываются на продвижении мирной повестки дня
Президент: Противоречивые заявления руководства Армении негативно сказываются на продвижении мирной повестки дня
16 ноября 2022 г. 19:02
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
16 ноября 2022 г. 18:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi