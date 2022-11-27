Гуардадо стал шестым футболистом, сыгравшим на пяти чемпионатах мира

Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо стал шестым футболистом в истории, сыгравшим на пяти чемпионатах мира.

Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо стал шестым футболистом в истории, сыгравшим на пяти чемпионатах мира.

Как передает Report, Гуардадо с капитанской повязкой вышел в стартовом составе на матч второго тура группового этапа чемпионата мира против сборной Аргентины. Турнир в Катаре стал пятым в карьере 36-летнего полузащитника.

Подобное достижение покорялось еще двум игрокам сборной Мексики - Рафаэлю Маркесу и Антонио Карбахалю, а также немцу Лотару Маттеусу.

Ранее в Катаре на матчи своего пятого в карьере чемпионата мира вышли аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду. Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон в 1998 году попал в заявку национальной команды на чемпионат мира, однако ни одного матча на турнире так и не провел, затем голкипер выступал на четырех мировых первенствах подряд.