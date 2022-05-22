Всемирный экономический форум впервые за два года пройдет в очном формате

Всемирный экономический форум (ВЭФ) начнет свою работу сегодня в швейцарском Давосе, из-за пандемии коронавируса ежегодная встреча ВЭФ не проводилась в офлайн-формате с января 2020 года.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) начнет свою работу сегодня в швейцарском Давосе, из-за пандемии коронавируса ежегодная встреча ВЭФ не проводилась в офлайн-формате с января 2020 года.

Как передает Report, в Давосском форуме в этом году примут участие более 2 тысяч человек, в том числе 50 глав государств. Ожидается, что лично Давосский форум посетят канцлер Австрии Карл Нехаммер, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Ирака Бархам Салех, польский лидер Анджей Дуда, президент Сербии Александр Вучич, канцлер Германии Олаф Шольц, глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Повестка майской встречи ВЭФ - "История в переломный момент: государственная политика и бизнес-стратегии". В этом контексте одной из центральных тем Давосского форума будет ситуация в Украине, в частности, проблемы миграции и продовольственной безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский выступит на форуме по видеосвязи, лично Давос посетят глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко, мэр Киева Виталий Кличко и группа депутатов Верховной рады.

По словам основателя ВЭФ Клауса Шваба, майская встреча в Давосе - первый саммит, где мировые лидеры встретятся в новой ситуации, которая характеризуется формирующимся многополярным миром в результате пандемии коронавируса и военных действий в Украине. Среди приоритетных вопросов Давосского форума также значатся укрепление глобального и регионального сотрудничества, переход к "зеленой" экономике, инновации в различных отраслях и кибербезопасность.