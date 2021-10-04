В Японии откроется Центр по продаже азербайджанской продукции

"В настоящее время мы экспортируем из Азербайджана в Японию фундук, вино и оливковое масло".

"В настоящее время мы экспортируем из Азербайджана в Японию фундук, вино и оливковое масло".

Как сообщает Report, об этом заявил президент японской компании TET International Development Таро Савада на азербайджано-японском инвестиционном форуме в Баку.

По его словам, продажа азербайджанских товаров осуществляется через японский сайт E.commerce.

"Мы первая компания, которая официально экспортирует азербайджанскую продукцию в Японию. Мы планируем открыть торговый центр Азербайджана в Токио", - отметил он.