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В Японии откроется Центр по продаже азербайджанской продукции

В Японии откроется Центр по продаже азербайджанской продукции "В настоящее время мы экспортируем из Азербайджана в Японию фундук, вино и оливковое масло".
Бизнес
4 октября 2021 г. 12:25
В Японии откроется Центр по продаже азербайджанской продукции

"В настоящее время мы экспортируем из Азербайджана в Японию фундук, вино и оливковое масло".

Как сообщает Report, об этом заявил президент японской компании TET International Development Таро Савада на азербайджано-японском инвестиционном форуме в Баку.

По его словам, продажа азербайджанских товаров осуществляется через японский сайт E.commerce.

"Мы первая компания, которая официально экспортирует азербайджанскую продукцию в Японию. Мы планируем открыть торговый центр Азербайджана в Токио", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiyada Azərbaycan məhsullarının satış mərkəzi açılacaq

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