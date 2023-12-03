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В Дубае обсудили инвестиции в экологические проекты на освобожденных территориях Азербайджана

В Дубае обсудили инвестиции в экологические проекты на освобожденных территориях Азербайджана В Дубае (ОАЭ) обсудили продвижение инвестиций в экологические проекты на освобожденных территориях Азербайджана.
Бизнес
3 декабря 2023 г. 12:32
В Дубае обсудили инвестиции в экологические проекты на освобожденных территориях Азербайджана

В Дубае (ОАЭ) обсудили продвижение инвестиций в экологические проекты на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в социальной сети Х (ранее Twitter).

"Приняли участие в саммите G77+ Китай в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28, прошедшей с участием президента Ильхама Алиева.

Вместе с помощником президента Азербайджана – заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым рассказали о глобальных целях нашей страны в области изменения климата. Мы предоставили информацию об инклюзивном развитии Азербайджана, его превращении в страну зеленой энергетики, привлечении инвестиций, поддерживающих экологическую среду на наших территориях, освобожденных от оккупации, и наших инициативах по разминированию", - отмечается в публикации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDubayda azad edilmiş ərazilərdə ekoloji mühiti dəstəkləyən investisiyaların təşviqi müzakirə olunub

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