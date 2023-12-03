В Дубае обсудили инвестиции в экологические проекты на освобожденных территориях Азербайджана
В Дубае обсудили инвестиции в экологические проекты на освобожденных территориях АзербайджанаВ Дубае (ОАЭ) обсудили продвижение инвестиций в экологические проекты на освобожденных территориях Азербайджана.
В Дубае (ОАЭ) обсудили продвижение инвестиций в экологические проекты на освобожденных территориях Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в социальной сети Х (ранее Twitter).
"Приняли участие в саммите G77+ Китай в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28, прошедшей с участием президента Ильхама Алиева.
Вместе с помощником президента Азербайджана – заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым рассказали о глобальных целях нашей страны в области изменения климата. Мы предоставили информацию об инклюзивном развитии Азербайджана, его превращении в страну зеленой энергетики, привлечении инвестиций, поддерживающих экологическую среду на наших территориях, освобожденных от оккупации, и наших инициативах по разминированию", - отмечается в публикации.
Prezident cənab İlham Əliyevin (@azpresident) iştirakı ilə Dubayda keçirilən #COP28 (@COP28_UAE) çərçivəsində #G77 və Çin Qrupu Liderlərinin Zirvə Görüşündə Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevlə… pic.twitter.com/4XZGzYZANd