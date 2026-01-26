В Азербайджане утверждено "Положение об электронной информационной системе конкуренции"

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Положения об электронной информационной системе конкуренции" и внесении изменений в указ от 9 июля 2024 года "О создании электронной информационной системы конкуренции".

Как сообщает Report, согласно указу, Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком должно принять необходимые меры для ведения, организации деятельности и развития системы, а также совместно с Министерством цифрового развития и транспорта обеспечить включение системы в "Единый реестр государственных информационных ресурсов, систем и электронных услуг" и в "Государственный реестр информационных ресурсов и систем персональных данных" и осуществить ее государственную регистрацию.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного указа.