    В Азербайджане утверждено "Положение об электронной информационной системе конкуренции"

    Бизнес
    • 26 января, 2026
    • 16:42
    В Азербайджане утверждено Положение об электронной информационной системе конкуренции

    Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Положения об электронной информационной системе конкуренции" и внесении изменений в указ от 9 июля 2024 года "О создании электронной информационной системы конкуренции".

    Как сообщает Report, согласно указу, Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком должно принять необходимые меры для ведения, организации деятельности и развития системы, а также совместно с Министерством цифрового развития и транспорта обеспечить включение системы в "Единый реестр государственных информационных ресурсов, систем и электронных услуг" и в "Государственный реестр информационных ресурсов и систем персональных данных" и осуществить ее государственную регистрацию.

    Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного указа.

    Ильхам Алиев Положение об электронной информационной системе конкуренции Единый реестр государственных информационных ресурсов
    "Elektron Rəqabət İnformasiya Sistemi haqqında Əsasnamə" təsdiq edilib

