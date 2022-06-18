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В Азербайджане стоимость платных услуг населению выросла на 8%

В Азербайджане стоимость платных услуг населению выросла на 8% В январе-мае текущего года стоимость платных услуг населению в Азербайджане по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 8,1% и составила 3 млрд 512,1 млн манатов.
Бизнес
18 июня 2022 г. 12:26
В Азербайджане стоимость платных услуг населению выросла на 8%

В январе-мае текущего года стоимость платных услуг населению в Азербайджане по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 8,1% и составила 3 млрд 512,1 млн манатов.

Как передает Report, об этом сообщает Госкомстат.

За отчетный период юридические лица оказали населению услуг на сумму 2 млрд 606,6 млн манатов.

За 5 месяцев каждый житель страны воспользовался различными платными услугами в среднем на 349,6 маната, что на 54,9 маната больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 8 % artıb

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