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В Ашхабаде открылась фотовыставка, посвященная 100-летию Гейдара Алиева

В Ашхабаде открылась фотовыставка, посвященная 100-летию Гейдара Алиева В Ашхабаде по случаю 100–летнего юбилея общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева открылась фотовыставка “Гейдар Алиев - братство Туркменистана и Азербайджана”.
Бизнес
28 ноября 2023 г. 20:15
В Ашхабаде открылась фотовыставка, посвященная 100-летию Гейдара Алиева

В Ашхабаде по случаю 100–летнего юбилея общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева открылась фотовыставка “Гейдар Алиев - братство Туркменистана и Азербайджана”.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Туркменистане.

На фотовыставке, открывшейся во дворце “Мугам” в Ашхабаде, были представлены фотографии, отражающие разные периоды жизни и деятельности великого лидера Гейдара Алиева, а также дипломатические отношения Азербайджана и Туркменистана.

В открытии выставки приняли участие сопредседатели Совместной азербайджано-туркменской межправительственной комиссии министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Батыр Атдаев.

В мероприятии также приняли участие послы зарубежных стран в Туркменистане, руководители и сотрудники дипломатических представительств, а также представители общественности и СМИ.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAşqabadda Heydər Əliyevin 100 illiyi ilə bağlı foto-sərgi açılıb

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