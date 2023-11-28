В Ашхабаде открылась фотовыставка, посвященная 100-летию Гейдара Алиева

В Ашхабаде по случаю 100–летнего юбилея общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева открылась фотовыставка “Гейдар Алиев - братство Туркменистана и Азербайджана”.

В Ашхабаде по случаю 100–летнего юбилея общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева открылась фотовыставка “Гейдар Алиев - братство Туркменистана и Азербайджана”.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Туркменистане.

На фотовыставке, открывшейся во дворце “Мугам” в Ашхабаде, были представлены фотографии, отражающие разные периоды жизни и деятельности великого лидера Гейдара Алиева, а также дипломатические отношения Азербайджана и Туркменистана.

В открытии выставки приняли участие сопредседатели Совместной азербайджано-туркменской межправительственной комиссии министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Батыр Атдаев.

В мероприятии также приняли участие послы зарубежных стран в Туркменистане, руководители и сотрудники дипломатических представительств, а также представители общественности и СМИ.