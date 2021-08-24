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Турция освободила импорт полиэфирного волокна из Азербайджана от дополнительных пошлин

Турция освободила импорт полиэфирного волокна из Азербайджана от дополнительных пошлин Однако совокупная квота на импорт будет ограничена 16 тысяч 593 тоннами на три года или по 5 тысяч 531 тонн на каждый год
Бизнес
24 августа 2021 г. 13:02
Турция освободила импорт полиэфирного волокна из Азербайджана от дополнительных пошлин

Турция вводит дополнительную пошлину на импорт полиэфирного волокна. От ее уплаты будет освобожден ряд стран, в том числе и Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на Resmi Gazete, соответствующее обращение в министерство торговли страны было направлено местным производителем SASA Polyester. Документ накануне подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Решение вступает в силу со дня подписания.

Свою роль в вопросе сыграл растущий импорт данной продукции. Так, в первой половине 2021 года Турция импортировала 114 тысяч 240 тонн полиэфирного волокна на сумму в 135,5 миллиона долларов США. За год объемы поставок выросли на 20,5%, а в суммарном выражении - на 35,3%.

Согласно информации, решение принимается для защиты внутреннего рынка. Таким образом, дополнительная плата за каждый ввезенный в страну килограмм полиэфирного волокна составит 0,06 долларов США за первый год, 0,05 долларов США за второй год и 0,056 долларов США за третий год. Решение будет действовать в течение трех лет.

В этот период ряд стран, в том числе и Азербайджан (речь о поставках через Нахчыванскую Автономную Республику) смогут поставлять этот товар без уплаты дополнительных пошлин. Однако совокупная квота на импорт будет ограничена 16 тысяч 593 тоннами на три года или по 5 тысяч 531 тонн на каждый год.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə polyester lifinin idxalı ilə bağlı Azərbaycanı məhdudiyyətlərdən azad edib

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