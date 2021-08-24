Турция освободила импорт полиэфирного волокна из Азербайджана от дополнительных пошлин

Однако совокупная квота на импорт будет ограничена 16 тысяч 593 тоннами на три года или по 5 тысяч 531 тонн на каждый год

Турция вводит дополнительную пошлину на импорт полиэфирного волокна. От ее уплаты будет освобожден ряд стран, в том числе и Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на Resmi Gazete, соответствующее обращение в министерство торговли страны было направлено местным производителем SASA Polyester. Документ накануне подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Решение вступает в силу со дня подписания.

Свою роль в вопросе сыграл растущий импорт данной продукции. Так, в первой половине 2021 года Турция импортировала 114 тысяч 240 тонн полиэфирного волокна на сумму в 135,5 миллиона долларов США. За год объемы поставок выросли на 20,5%, а в суммарном выражении - на 35,3%.

Согласно информации, решение принимается для защиты внутреннего рынка. Таким образом, дополнительная плата за каждый ввезенный в страну килограмм полиэфирного волокна составит 0,06 долларов США за первый год, 0,05 долларов США за второй год и 0,056 долларов США за третий год. Решение будет действовать в течение трех лет.

В этот период ряд стран, в том числе и Азербайджан (речь о поставках через Нахчыванскую Автономную Республику) смогут поставлять этот товар без уплаты дополнительных пошлин. Однако совокупная квота на импорт будет ограничена 16 тысяч 593 тоннами на три года или по 5 тысяч 531 тонн на каждый год.