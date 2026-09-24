Страны ОЭС приняли Душанбинскую декларацию

Государства-члены Организации экономического сотрудничества (ОЭС) приняли "Душанбинскую декларацию о возрождении регионального промышленного сотрудничества".

Как сообщает Report со ссылкой на Минэкономики Азербайджана, декларация принята на 4-ом министерском совещании по промышленности государств-членов ОЭС в Душанбе.

Азербайджан на совещании представил заместитель министра экономики Сахиб Алекперов.

Он отметил, что Азербайджан придает особое значение развитию сотрудничества с ОЭС и укреплению экономических связей между государствами-членами.

На мероприятии также представлена ​​информация о промышленном и инвестиционном потенциале Азербайджана, проводимой в стране работе в сфере поддержки бизнеса и предпринимательства.

В ходе совещания состоялся обмен мнениями по вопросам регионального промышленного сотрудничества, инвестиций, транспортно-логистических вопросов и укрепления торговых связей.