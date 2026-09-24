Страны ОЭС приняли Душанбинскую декларацию
- 24 сентября, 2026
- 14:39
Государства-члены Организации экономического сотрудничества (ОЭС) приняли "Душанбинскую декларацию о возрождении регионального промышленного сотрудничества".
Как сообщает Report со ссылкой на Минэкономики Азербайджана, декларация принята на 4-ом министерском совещании по промышленности государств-членов ОЭС в Душанбе.
Азербайджан на совещании представил заместитель министра экономики Сахиб Алекперов.
Он отметил, что Азербайджан придает особое значение развитию сотрудничества с ОЭС и укреплению экономических связей между государствами-членами.
На мероприятии также представлена информация о промышленном и инвестиционном потенциале Азербайджана, проводимой в стране работе в сфере поддержки бизнеса и предпринимательства.
В ходе совещания состоялся обмен мнениями по вопросам регионального промышленного сотрудничества, инвестиций, транспортно-логистических вопросов и укрепления торговых связей.