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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Страны ОЭС приняли Душанбинскую декларацию

    Бизнес
    • 24 сентября, 2026
    • 14:39
    Страны ОЭС приняли Душанбинскую декларацию

    Государства-члены Организации экономического сотрудничества (ОЭС) приняли "Душанбинскую декларацию о возрождении регионального промышленного сотрудничества".

    Как сообщает Report со ссылкой на Минэкономики Азербайджана, декларация принята на 4-ом министерском совещании по промышленности государств-членов ОЭС в Душанбе.

    Азербайджан на совещании представил заместитель министра экономики Сахиб Алекперов.

    Он отметил, что Азербайджан придает особое значение развитию сотрудничества с ОЭС и укреплению экономических связей между государствами-членами.

    На мероприятии также представлена ​​информация о промышленном и инвестиционном потенциале Азербайджана, проводимой в стране работе в сфере поддержки бизнеса и предпринимательства.

    В ходе совещания состоялся обмен мнениями по вопросам регионального промышленного сотрудничества, инвестиций, транспортно-логистических вопросов и укрепления торговых связей.

    Страны ОЭС приняли Душанбинскую декларацию
    Страны ОЭС приняли Душанбинскую декларацию

    Организация экономического сотрудничества (ОЭС) Промышленный сектор Министерство экономики Азербайджана
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