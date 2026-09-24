İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2026) Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2026) Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    İƏT-ə üzv dövlətlər Düşənbə Bəyannaməsini qəbul edib

    Biznes
    • 24 sentyabr, 2026
    • 14:15
    İƏT-ə üzv dövlətlər Düşənbə Bəyannaməsini qəbul edib

    İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına (İƏT) üzv olan dövlətlər "Regional sənaye əməkdaşlığının canlandırılması üzrə Düşənbə Bəyannaməsi"ni qəbul edib.

    "Report" İqtisadiyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bu bəyannamə Tacikistanın paytaxtı Düşənbə şəhərində keçirilən İƏT-in sənaye nazirlərinin 4-cü iclasında qəbul olunub.

    Ölkəmizi bu iclasda iqtisadiyyat nazirinin müavini Sahib Ələkbərov təmsil edib. İclasda çıxış edən S. Ələkbərov Azərbaycanın İƏT ilə əməkdaşlığın inkişafına və üzv dövlətlər arasında iqtisadi əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə xüsusi önəm verdiyini bildirib. Vurğulanıb ki, İƏT çərçivəsində iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün əhəmiyyətli potensial mövcuddur.

    Tədbirdə Azərbaycanın sənaye və investisiya potensialı, ölkəmizdə biznes və sahibkarlıq fəaliyyətinin dəstəklənməsi istiqamətində görülən işlər barədə məlumat verilib. Rəqabətqabiliyyətli və ixracyönümlü istehsalın inkişafı, sənaye zonalarının fəaliyyəti və bu sahədə tətbiq olunan dəstək mexanizmləri, eləcə də rəqəmsallaşma və insan kapitalının inkişafı istiqamətində keçirilən tədbirlər qeyd edilib.

    Təşkilata üzv ölkələrin aidiyyəti dövlət qurumlarının rəhbər şəxslərinin iştirakı ilə keçirilən iclasda regional sənaye əməkdaşlığı, investisiya, nəqliyyat-logistika, ticarət bağlantılarının gücləndirilməsi barədə fikir mübadiləsi aparılıb. İclasda "Regional sənaye əməkdaşlığının canlandırılması üzrə Düşənbə Bəyannaməsi" qəbul edilib.

    Qeyd edək ki, İƏT 1964-cü ildə yaradılıb. Ölkəmiz 1992-ci ildən Təşkilatın üzvüdür. Üzv dövlətlərin davamlı iqtisadi inkişafının təmin edilməsi, iqtisadiyyatın və ticarətin liberallaşdırılması, regiondaxili ticarətin təşviqi məqsədilə yaradılmış təşkilatın 10 üzvü var.

    İƏT-ə üzv dövlətlər Düşənbə Bəyannaməsini qəbul edib
    İƏT-ə üzv dövlətlər Düşənbə Bəyannaməsini qəbul edib
    Regional sənaye əməkdaşlığının canlandırılması üzrə Düşənbə Bəyannaməsi Düşənbə Sahib Ələkbərov
    Foto
    Страны ОЭС приняли Душанбинскую декларацию
    Foto
    ECO states adopt Dushanbe Declaration on industrial cooperation
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    21:08

    Rassellin Bakıdakı qələbəsi "Formula 1" tarixində ən yaxın finişlərdən biridir

    Formula 1
    20:57

    Sarayevoda Vətən müharibəsi şəhidləri anılıb

    Xarici siyasət
    20:47

    Pakistanda baş verən partlayışda ölənlərin sayı 12-yə çatıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    20:23

    Lavrovla Vadeful Ukraynadakı vəziyyəti müzakirə ediblər - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    20:13

    Azərbaycan milliləri Şahmat Olimpiadasında növbəti görüşlərini keçirib

    Fərdi
    19:50

    Azərbaycanın Yaponiyadakı səfirliyində şəhidlərin xatirəsi ehtiramla anılıb

    Xarici siyasət
    19:37
    Video

    Prezidentin sosial media hesablarında "Formula 1"ə dair videoçarx paylaşılıb

    Daxili siyasət
    19:25

    İstanbulda narkotiklərlə bağlı 164 nəfər həbs edilib

    Region
    19:12

    Afinada yaşayış binasında baş verən partlayışda 6 nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti