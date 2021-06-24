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Silk Way West Airlines выходит на мировой рынок фармацевтической логистики

Silk Way West Airlines выходит на мировой рынок фармацевтической логистики Авиакомпания Silk Way West Airlines, базирующаяся в Баку, удостоена сертификата «Надлежащая дистрибьюторская практика» (Good Distribution Practice/GDP). С целью улучшения процесса транспортировки грузов, чувствительных ко времени и температуре, перевозчик
Бизнес
24 июня 2021 г. 15:05
Silk Way West Airlines выходит на мировой рынок фармацевтической логистики

Авиакомпания Silk Way West Airlines, базирующаяся в Баку, удостоена сертификата «Надлежащая дистрибьюторская практика» (Good Distribution Practice/GDP). С целью улучшения процесса транспортировки грузов, чувствительных ко времени и температуре, перевозчик успешно завершил углубленный аудит GDP, проведенный Global Cold Chain Consultants – надежной организацией с большим опытом работы в фармацевтической отрасли.

Это важный шаг с точки зрения укрепления и расширения возможностей авиакомпании в фармацевтическом секторе. Обладая GDP сертификатом, Silk Way West Airlines намерена расширить продуктовую линейку в области транспортировки товаров медицинского назначения и услуг фармацевтической логистики.

Внутренние процедуры Silk Way West Airlines были обновлены в соответствии с принципами GDP, и весь персонал компании прошел соответствующее обучение. Более того, для обеспечения целостности данных процессов, авиакомпания составила тепловую карту своего авиапарка и обширных складских помещений с контролируемой температурой на основном транспортном узле, расположенном в Баку. Таким образом, с целью обеспечения высокой производительности персонал, оборудование и все ресурсы были приведены в полную готовность.

«Получение сертификата GDP доказывает готовность Silk Way West Airlines взять на себя ведущую роль в глобальной транспортировке товаров медицинского назначения», - заявил Вольфганг Майер, главный исполнительный директор и президент компании, подчеркнув важность этого достижения для выхода на рынок фармацевтической логистики.

По словам вице-президента Silk Way West Airlines по международной грузовой логистике Айдына Гусейнова, сертификация GDP является важным шагом в усовершенствовании возможностей авиакомпании по перевозке всех типов фармацевтических продуктов, а также в обеспечении необходимых складских услуг.

«Мы считаем, что усилия, направленные на обеспечение высочайших стандартов в логистике, выведут компанию на новый уровень по транспортировке грузов, чувствительных ко времени и температуре», - сказал Гусейнов.

«Надлежащая дистрибьюторская практика» (GDP) является стандартом, основанным на принципах, принятых Европейским союзом и рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения. Согласно этим требованиям, медикаменты должны быть получены из лицензированной цепи поставок, а также храниться, транспортироваться и обрабатываться в соответствующих условиях.

Silk Way West Airlines, основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шёлкового пути, является крупнейшей грузовой авиакомпанией Каспийского региона. Базируясь на территории международного аэропорта Гейдар Алиев, авиакомпания ежемесячно выполняет около 350 рейсов в Европу и Азию, а также в страны Северной и Южной Америки посредством 12 специализированных грузовых самолетов Boeing 747-8F и Boeing 747-400F. 28 апреля 2021 года Silk Way West Airlines, расширяющая свой флот, подписала стратегическое соглашение с Boeing о приобретении пяти современнейших грузовых самолетов 777F. Годовой грузооборот авиакомпании превышает 420 тыс. тонн. Авиакомпания постоянно расширяет свою маршрутную сеть, охватывая более 40 направлений по всему миру, включая крупнейшие аэропорты Европы, стран СНГ, Ближнего Востока, Центральной и Восточной Азии.

Южнокорейский аэропорт Инчхон удостоил Silk Way West Airlines престижной награды «Грузовая авиакомпания 2020 года».

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Версия на азербайджанском языке "Silk Way West Airlines" qlobal əczaçılıq logistikası bazarına daxil olub

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