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Shell может выручить от продажи египетских активов почти миллиард долларов

Shell может выручить от продажи египетских активов почти миллиард долларов Сделка должна быть завершена во второй половине 2021 года, сейчас она ожидает одобрения властей и регуляторов
Бизнес
9 марта 2021 г. 16:11
Shell может выручить от продажи египетских активов почти миллиард долларов

Британо-голландская Royal Dutch Shell продаст свои добывающие активы в Египте. Речь идет о долях в 13 сухопутных проектах, реализующихся на условии концессий, а также о доле в Badr El-Din Petroleum Company.

Как передает Report со ссылкой на ngv, Shell отмечает, что продажа этих активов позволит ей сфокусироваться на шельфовых проектах.

В сообщении компании отмечается, что покупателями выступят дочерние структуры компаний Cheiron Petroleum Corporation и Cairn Energy PLC, сумма сделки составит 646 млн долларов США. Плюс 280 млн долларов США продавец должен получить до 2024 года в зависимости от нефтяных цен и результатов дальнейшей геологоразведки на проектах. Сделка должна быть завершена во второй половине 2021 года, сейчас она ожидает одобрения властей и регуляторов.

В конце 2020 года сообщалось о планах Shell продать 26,25% в общих объектах инфраструктуры австралийского проекта Queensland Curtis LNG. Покупателем выступит компания Global Infrastructure Partners Australia, сумма сделки составит 2,5 млрд доллара США, а ее завершение ожидается в первом полугодии 2021 года.

Как сообщалось ранее, по итогам IV квартала 2020 года Royal Dutch Shell Plc зафиксировала чистый убыток в размере 4,01 млрд доллара США. Годом ранее прибыль компании за аналогичный период составила 965 млн долларов США.

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Версия на английском языке Shell may raise nearly $1B from sale of Egyptian assets

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