Shell может выручить от продажи египетских активов почти миллиард долларов

Сделка должна быть завершена во второй половине 2021 года, сейчас она ожидает одобрения властей и регуляторов

Британо-голландская Royal Dutch Shell продаст свои добывающие активы в Египте. Речь идет о долях в 13 сухопутных проектах, реализующихся на условии концессий, а также о доле в Badr El-Din Petroleum Company.

Как передает Report со ссылкой на ngv, Shell отмечает, что продажа этих активов позволит ей сфокусироваться на шельфовых проектах.

В сообщении компании отмечается, что покупателями выступят дочерние структуры компаний Cheiron Petroleum Corporation и Cairn Energy PLC, сумма сделки составит 646 млн долларов США. Плюс 280 млн долларов США продавец должен получить до 2024 года в зависимости от нефтяных цен и результатов дальнейшей геологоразведки на проектах. Сделка должна быть завершена во второй половине 2021 года, сейчас она ожидает одобрения властей и регуляторов.

В конце 2020 года сообщалось о планах Shell продать 26,25% в общих объектах инфраструктуры австралийского проекта Queensland Curtis LNG. Покупателем выступит компания Global Infrastructure Partners Australia, сумма сделки составит 2,5 млрд доллара США, а ее завершение ожидается в первом полугодии 2021 года.

Как сообщалось ранее, по итогам IV квартала 2020 года Royal Dutch Shell Plc зафиксировала чистый убыток в размере 4,01 млрд доллара США. Годом ранее прибыль компании за аналогичный период составила 965 млн долларов США.