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Саттар Мехбалиев: В некоторых секторах работников заставляют работать по 16-18 часов

Саттар Мехбалиев: В некоторых секторах работников заставляют работать по 16-18 часов В результате мониторинга, проведенного Конфедерацией профсоюзов Азербайджана 3 года назад, выяснилось, что в секторе услуг существует более 400 тысяч рабочих мест.
Бизнес
23 ноября 2021 г. 13:11
Саттар Мехбалиев: В некоторых секторах работников заставляют работать по 16-18 часов

В результате мониторинга, проведенного Конфедерацией профсоюзов Азербайджана 3 года назад, выяснилось, что в секторе услуг существует более 400 тысяч рабочих мест.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Саттар Мехбалиев на пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждений во втором чтении проекта закона “О государственном бюджете на 2022 год”.

Он отметил, что, хотя в Азербайджане рабочий день не должен превышать 8 часов, в некоторых секторах сотрудники работают по 16-18 часов.

"Государственные структуры должны требовать от этих работодателей переход на двухсменный режим работы. Это будет способствовать ликвидации безработицы, сокращению внутренней миграции. Необходимо усилить контроль над тем, чтобы людей не вынуждали работать 16-18 часов в день”.

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Версия на азербайджанском языке Səttar Mehbalıyev: "Bəzi sahələrdə işçiləri 16-18 saat işlədirlər"

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