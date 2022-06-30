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Сафар Мехтиев поручил не допускать плотности на таможенно-пропускных пунктах

Сафар Мехтиев поручил не допускать плотности на таможенно-пропускных пунктах За шесть месяцев текущего года таможенные органы достигли значимых успехов в реализации поставленных целей в фискальной сфере, борьбе с контрабандой, незаконным оборотом наркотических средств.
Бизнес
30 июня 2022 г. 15:09
Сафар Мехтиев поручил не допускать плотности на таможенно-пропускных пунктах

За шесть месяцев текущего года таможенные органы достигли значимых успехов в реализации поставленных целей в фискальной сфере, борьбе с контрабандой, незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТС), об этом сегодня заявил председатель структуры Сафар Мехтиев в ходе оперативного совещания, посвященного итогам последних шести месяцев.

С.Мехтиев отметил, что в связи с сезоном вырос экспорт сельскохозяйственной продукции в соседние страны: "В связи с этим я поручил соответствующим структурам ускорить экспортные операции, совершенствовать процессы пересечения границы, организовать передвижение грузовых транспортных средств по принципу электронной очереди в целях устранения возможной плотности на таможенно-пропускных пунктах".

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Версия на азербайджанском языке ФотоSəfər Mehdiyev keçid məntəqələrində yarana biləcək sıxlıqların aradan qaldırılması məqsədilə tapşırıqlar verib

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