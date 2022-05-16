Розничный товарооборот в Азербайджане вырос на 3%

В январе-апреле текущего года в розничной торговой сети потребителям было продано товаров на 13,9 млрд манатов, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий на 7,9 млрд манатов, непродовольственных товаров на 6 млрд манатов.

В январе-апреле текущего года в розничной торговой сети потребителям было продано товаров на 13,9 млрд манатов, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий на 7,9 млрд манатов, непродовольственных товаров на 6 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Отмечается, что по сравнению с январем-апрелем 2021 года оборот розничной торговли в реальном выражении вырос на 3%, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий - на 2,5%, непродовольственных товаров - на 3,7%.