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Розничный товарооборот в Азербайджане вырос на 3%

Розничный товарооборот в Азербайджане вырос на 3% В январе-апреле текущего года в розничной торговой сети потребителям было продано товаров на 13,9 млрд манатов, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий на 7,9 млрд манатов, непродовольственных товаров на 6 млрд манатов.
Бизнес
16 мая 2022 г. 15:49
Розничный товарооборот в Азербайджане вырос на 3%

В январе-апреле текущего года в розничной торговой сети потребителям было продано товаров на 13,9 млрд манатов, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий на 7,9 млрд манатов, непродовольственных товаров на 6 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Отмечается, что по сравнению с январем-апрелем 2021 года оборот розничной торговли в реальном выражении вырос на 3%, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий - на 2,5%, непродовольственных товаров - на 3,7%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın pərakəndə ticarət dövriyyəsi 3 % artıb

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