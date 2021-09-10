Розничный товарооборот Азербайджана вырос на 2,7%

В январе-августе текущего года в розничной торговой сети потребителям было продано товаров на 26 460,0 млн манатов, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий на 14 346,9 млн манатов, непродовольственных товаров на 12 113,1 млн ман

В январе-августе текущего года в розничной торговой сети потребителям было продано товаров на 26 460,0 млн манатов, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий на 14 346,9 млн манатов, непродовольственных товаров на 12 113,1 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Отмечается, что по сравнению с январем-августом 2020 года оборот розничной торговли в реальном выражении возрос на 2,7%, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий - на 2,4%, непродовольственных товаров - на 3,1%.