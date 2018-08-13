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    Россия стремится использовать нацвалюты в торговле с Турцией

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ "Россия стремится к использованию национальных валют в торговле с Турцией".

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По его словам, эту тему необходимо скрупулезно проработать: "Тема использования национальных валют при взаимных торговых операциях - это тема, которая достаточно давно и последовательно поднимается российской стороной на самых различных уровнях, в том числе и на высшем. Это то, к чему мы стремимся в наших двухсторонних торгово-экономических отношениях".

    Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне кризиса в отношениях с США заявил, что Анкара готовится перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами.

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