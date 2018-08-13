Россия стремится использовать нацвалюты в торговле с Турцией

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ "Россия стремится к использованию национальных валют в торговле с Турцией".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, эту тему необходимо скрупулезно проработать: "Тема использования национальных валют при взаимных торговых операциях - это тема, которая достаточно давно и последовательно поднимается российской стороной на самых различных уровнях, в том числе и на высшем. Это то, к чему мы стремимся в наших двухсторонних торгово-экономических отношениях".

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне кризиса в отношениях с США заявил, что Анкара готовится перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами.