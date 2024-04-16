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"Qərb Tekstil" приватизирован за 1 млн долларов

"Qərb Tekstil" приватизирован за 1 млн долларов ООО "Qərb Tekstil" и 18 транспортных средств в Агстафинском районе приватизированы на очередном аукционе, проведенном Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики.
Бизнес
16 апреля 2024 г. 17:16
Qərb Tekstil приватизирован за 1 млн долларов

ООО "Qərb Tekstil" и 18 транспортных средств в Агстафинском районе приватизированы на очередном аукционе, проведенном Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

Согласно информации, на выставленные на аукцион объекты поступило 78 заказов, 16 из которых зарегистрированы в электронной форме.

"Qərb Tekstil" приватизировано за 1 710 500 манатов (около 1 млн долларов США).

Со списком проданного на аукционе госимущества можно ознакомиться по ссылке.

Следующие аукционы пройдут 23-30 апреля.

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Версия на азербайджанском языке "Qərb Tekstil" 1 milyon dollara özəlləşdirilib

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