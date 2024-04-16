"Qərb Tekstil" приватизирован за 1 млн долларов

ООО "Qərb Tekstil" и 18 транспортных средств в Агстафинском районе приватизированы на очередном аукционе, проведенном Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики.

ООО "Qərb Tekstil" и 18 транспортных средств в Агстафинском районе приватизированы на очередном аукционе, проведенном Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

Согласно информации, на выставленные на аукцион объекты поступило 78 заказов, 16 из которых зарегистрированы в электронной форме.

"Qərb Tekstil" приватизировано за 1 710 500 манатов (около 1 млн долларов США).

Со списком проданного на аукционе госимущества можно ознакомиться по ссылке.

Следующие аукционы пройдут 23-30 апреля.