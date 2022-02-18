Почему в Азербайджане растет число государственных компаний?

В последнее время в Азербайджане наблюдается изменение организационно-правовых форм государственных управлений, предприятий и организаций, превращение их в коммерческие структуры, иными словами, увеличение числа государственных компаний.

В последнее время в Азербайджане наблюдается изменение организационно-правовых форм государственных управлений, предприятий и организаций, превращение их в коммерческие структуры, иными словами, увеличение числа государственных компаний.

К примеру, на днях принадлежащее Управлению делами президента издательство "Азербайджан" превратилось в одноименное ООО с уставным капиталом около 4 млн манатов.

А 14 февраля Управление по эксплуатации административных зданий, занимающееся управлением Домом правительства, объявило о преобразовании в компанию.

О чем говорит эта тенденция? Почему в Азербайджане растет число государственных компаний? Каковы плюсы и минусы этого процесса?

Report пообщался на эту тему с экономистом-экспертом Рашадом Гасановым.

Эксперт говорит, что правительство пытается снизить свое бремя (расходы) путем преобразования различных государственных учреждений в коммерческие: "Государственным учреждениям предоставляется возможность заниматься предпринимательской деятельностью, чтобы они могли покрывать свои расходы и не зависеть от государственного бюджета. Существует немалое количество госуслуг, для оказания которых от граждан требуются неофициальные платежи, при этом собранные деньги идут в чей-то карман. В форме ООО эти платежи официально оформляются и направляются на оплату расходов организации. С этой точки зрения превращение государственных учреждений в коммерческие организации можно оценить положительно".

По словам Гасанова, увеличение числа госкомпаний имеет и негативную сторону: "То есть государство слишком активно занимается предпринимательской деятельностью. Однако в мировой практике более эффективным считается выполнение государством регулирующей функции, а не осуществление предпринимательской деятельности. Это никогда не оправдывало себя. Государство - худший управленец. Потому что управляемые средства являются общественными. Согласно известному подходу Милтона Фридмана к управлению деньгами, худший метод управления – это когда кто-то управляет чужими деньгами для чужих целей. В связи с этим преобразование государственных учреждений в коммерческие организации может быть оценено негативно".

Параллельно с ростом числа государственных компаний в Азербайджане наблюдается тенденция к их сокращению. Например, в ноябре прошлого года ОАО "Азертютюн", принадлежащее ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", было приватизировано, и в будущем этот шаг может быть предпринят в отношении других компаний корпорации. Поэтому не исключено, что вновь созданные государственные компании в будущем перейдут в "частные руки".