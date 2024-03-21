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Перевозки импортно-экспортных грузов автотранспортом в Азербайджане выросли на 15%

Перевозки импортно-экспортных грузов автотранспортом в Азербайджане выросли на 15% В январе-феврале этого года в Азербайджане автомобильным транспортом было перевезено 1,791 тыс. тонн импортно-экспортных грузов на сумму 875 млн. долларов США, что соответственно на 7,1% и 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Бизнес
21 марта 2024 г. 16:43
Перевозки импортно-экспортных грузов автотранспортом в Азербайджане выросли на 15%

В январе-феврале этого года в Азербайджане автомобильным транспортом было перевезено 1,791 тыс. тонн импортно-экспортных грузов на сумму 875 млн. долларов США, что соответственно на 7,1% и 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, за два месяца автомобильным транспортом было импортировано 1,509 тыс. тонн грузов на сумму 549 млн долларов США, экспортировано 0,282 тыс. тонн грузов на сумму 326 млн. долларов США.

За отчетный период стоимость импортированного груза увеличилась на 6,3%, а его объем - на 12,5%, стоимость экспортированного груза увеличилась на 11,7%, а его объем вырос на 20,2%.

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