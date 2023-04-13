Обсуждены приоритетные направления сотрудничества между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной

Существуют возможности для расширения связей между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной в инвестиционной, транспортно-логистической, торговой, промышленной, сельскохозяйственной, туристической, фармацевтической и других сферах.

Существуют возможности для расширения связей между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной в инвестиционной, транспортно-логистической, торговой, промышленной, сельскохозяйственной, туристической, фармацевтической и других сферах.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, об этом говорилось на встрече азербайджанской делегации во главе с министром экономики Микаилом Джаббаровым с министром внешней торговли и экономических отношений Боснии и Генцеговины Сташем Кошарац.

M.Джаббаров обратил внимание на успехи, достигнутые в ненефтяном экспорте благодаря механизмам поддержки малого и среднего бизнеса, проделанной работе по стимулированию предпринимательства в Азербайджане. Министр отметил, что в плане расширения географии экспорта рынок Боснии и Герцеговины открывает привлекательные и новые возможности для азербайджанских предпринимателей.

С.Кошарац поделился своими взглядами на перспективы укрепления двусторонних экономических связей, поощрение инвестиций, коснулся важности обмена опытом в ненефтяном секторе.

Микаил Джаббаров на встрече с председателем Совета министров Боснии и Герцеговины госпожой Боряной Кришто подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение отношениям с этой страной, что имеется большой потенциал для укрепления торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Б.Кришто заявила, что Азербайджан является надежным партнером Боснии и Герцеговины. Она высоко оценила поддержку, оказанную Азербайджаном во время наводнения в Боснии и Герцеговине, и отметила о важности расширения взаимных торгово-экономических связей.

В рамках визита был подписан Меморандум о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Азербайджана и Внешнеторговой палатой Боснии и Герцеговины. Документ подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и глава внешнеторговой палаты Боснии и Герцеговины Здравко Маринкович. Меморандум создаст дополнительные возможности для развития торгово-экономических отношений между двумя странами.