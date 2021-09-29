Обновленная «Baku Steel Company» повышает заботу и внимание к своим работникам

Крупнейшая металлургическая компания Южного Кавказа Baku Steel Company привлекает внимание своими недавними изменениями и заметными успехами.

Крупнейшая металлургическая компания Южного Кавказа Baku Steel Company привлекает внимание своими недавними изменениями и заметными успехами.

Так, улучшив свои финансовые показатели за 9 месяцев текущего года на фоне роста производства и продаж, компания увеличила также численность своего персонала. С февраля текущего года число сотрудников компании возросло на 170, и достигло 1 640 человек. Большая часть роста занятости приходится на производство. Наблюдался также соответствующий рост фонда оплаты труда компании.

В то же время BSC проявляет повышенную заботу и внимание к своим работникам. Примером этого является решение вопроса здорового питания сотрудников на работе. Для этого в компании были организованы круглосуточные столовые, отвечающие современным стандартам. Столовыми управляют известные компании с большим опытом работы в этой сфере. С апреля 2021 года компания обеспечивает своих работающих в 3 смены сотрудников питанием 3 раза в сутки. Питание работников осуществляется за счет компании в столовой, предлагающей более 40 наименований продуктов питания, включая молочные.

Также за последние 3 месяца компания отправила около 70 сотрудников, в основном занятых в производстве, на различные курорты и санатории страны для лечения и отдыха.

В целом, BSC также чутко реагирует на другие материально-бытовые проблемы сотрудников, особенно занятых в производственной и технической сферах, планомерно решая их по мере возможности. Также ведутся работы по улучшению общей санитарно-гигиенической обстановки и системы на территории компании.

В настоящее время руководство BSC работает над новыми проектами и планами для того, чтобы компания достигла еще больших успехов.

Напомним, что в феврале 2021 года произошла смена руководства ООО Baku Steel Company, и в этот короткий период компания показала положительную динамику по ряду направлений деятельности.