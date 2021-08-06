Moderna зафиксировала квартальную выручку свыше $4 млрд

Американская фармацевтическая компания Moderna, разработавшая вакцину от нового коронавируса, зафиксировала выручку свыше 4 млрд долларов США за минувший квартал.

Американская фармацевтическая компания Moderna, разработавшая вакцину от нового коронавируса, зафиксировала выручку свыше 4 млрд долларов США за минувший квартал.

Как следует из опубликованной в четверг квартальной финансовой отчетности, доходы компании в годовом исчислении выросли более чем в 65 раз.

Так, за трехмесячных отчетный период, завершившийся 30 июня, выручка компании составила 4,354 млрд долларов США. За полугодовой период данные по этому показателю составили 6,291 млрд долларов США. За аналогичные периоды прошлого года выручка компании составляла 67 млн долларов США и 75 млн долларов США соответственно.

Чистая прибыль компании за трехмесячный период составила 2,78 млрд долларов США. За аналогичный период прошлого года Moderna понесла убытки в размере 117 млн долларов США. За полгода компания заработала 4 млрд долларов США, хотя в прошлом году за отчетный период были зафиксированы убытки на сумму 241 млн долларов США.