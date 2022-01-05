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Микаил Джаббаров: Улучшается положение компаний, управляемых инвестхолдингом

Микаил Джаббаров: Улучшается положение компаний, управляемых инвестхолдингом Финансовые результаты четырех крупных государственных компаний, включая государственную нефтяную компанию (SOCAR), значительно улучшились, и эта тенденция усиливается.
Бизнес
5 января 2022 г. 14:19
Микаил Джаббаров: Улучшается положение компаний, управляемых инвестхолдингом

Финансовые результаты четырех крупных государственных компаний, включая государственную нефтяную компанию (SOCAR), значительно улучшились, и эта тенденция усиливается.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Министр отметил, что в государственных компаниях, входящих в Азербайджанский инвестиционный холдинг, уже начаты реформы корпоративного управления:

"В настоящее время реализуется комплексный план действий, направленный на улучшение финансовых результатов и повышение прозрачности деятельности этих компаний. На сегодняшний день в 9 компаниях созданы Наблюдательные советы, в одной изменен состав. С привлечением международных консультантов в 8 государственных предприятиях, переданных в управление холдингу, была проведена диагностика результатов деятельности в правовой, финансовой, налоговой и коммерческой сферах. В настоящее время этот процесс завершается в трех компаниях. На основе проведенной диагностики разрабатывается план действий по направлениям, которые необходимо улучшить, и вопросам, требующим решения".

По словам Джаббарова, разработка корпоративных стратегий для портфельных компаний, повышение годовых и среднесрочных показателей эффективности и цели по повышению финансовой устойчивости, а также разработка дивидендной политики являются значимыми направлениями плана деятельности.

"Государственные компании, переданные в управление холдинга, являются основными предприятиями экономики страны. Совершенствование системы управления в этих компаниях, повышение прозрачности и экономической эффективности, повышение конкурентоспособности, улучшение финансового состояния и устойчивости определены в качестве основных задач", - добавил М.Джаббаров.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: “İnvestisiya Holdinqinin idarəetməsində olan şirkətlərin vəziyyəti yaxşılaşır”

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