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Ликвидируются 6 компаний семьи Али Гасанова

Ликвидируются 6 компаний семьи Али Гасанова Вышеназванные компании возглавляют супруга, сын и близкий родственник Гасанова
Бизнес
13 января 2021 г. 14:46
Ликвидируются 6 компаний семьи Али Гасанова
Али Гасанов

ООО Bakı 24, Kaspi AZ, Mətbuat Evi, Golden Prince, Global Advertisment, Kaspi Co, принадлежащие семье Али Гасанова, начальника бывшего отдела по общественно-политическим вопросам Администрации президента, объявили о ликвидации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, кредиторы могут в течение 2 месяцев предъявить свои требования по адресу город Баку, Сабаильский район, улица Фикрета Амирова, 1.

Напомним, что вышеназванные компании возглавляют супруга А.Гасанова Сона Велиева, сын Шамхал Гасанли и близкий родственник Азер Велиев.

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Версия на азербайджанском языке Əli Həsənovun ailəsinə məxsus 6 şirkət ləğv olunur

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