Ликвидируются 6 компаний семьи Али Гасанова

ООО Bakı 24, Kaspi AZ, Mətbuat Evi, Golden Prince, Global Advertisment, Kaspi Co, принадлежащие семье Али Гасанова, начальника бывшего отдела по общественно-политическим вопросам Администрации президента, объявили о ликвидации.
Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана.
Согласно информации, кредиторы могут в течение 2 месяцев предъявить свои требования по адресу город Баку, Сабаильский район, улица Фикрета Амирова, 1.
Напомним, что вышеназванные компании возглавляют супруга А.Гасанова Сона Велиева, сын Шамхал Гасанли и близкий родственник Азер Велиев.