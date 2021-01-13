Ликвидируются 6 компаний семьи Али Гасанова

Вышеназванные компании возглавляют супруга, сын и близкий родственник Гасанова

ООО Bakı 24, Kaspi AZ, Mətbuat Evi, Golden Prince, Global Advertisment, Kaspi Co, принадлежащие семье Али Гасанова, начальника бывшего отдела по общественно-политическим вопросам Администрации президента, объявили о ликвидации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, кредиторы могут в течение 2 месяцев предъявить свои требования по адресу город Баку, Сабаильский район, улица Фикрета Амирова, 1.

Напомним, что вышеназванные компании возглавляют супруга А.Гасанова Сона Велиева, сын Шамхал Гасанли и близкий родственник Азер Велиев.