На мировом рынке ритейла заключена крупная сделка

Швейцарская Migros-Genossenschafts-Bund (MGB), один из крупнейших ритейлеров мира, объявила о продаже принадлежащей ей сети универмагов класса люкс Globus.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", покупателями стали компании Signa и Central Group — владельцы нескольких дорогих универсальных магазинов в Европе, включая KaDeWe, Rinascente и Illum. Сумма сделки составляет 1 млрд долларов США.

О том, что сети Globus ищут нового владельца, было известно еще с лета прошлого года. Signa и Central всегда рассматривались в качестве возможных покупателей. После вхождения Globus в European Luxury department Store Group, ее владельцы будут лидировать в этом сегменте сразу в пяти европейских странах — Германии, Австрии, Италии, Дании и Швейцарии.