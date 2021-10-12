Кофе подорожает из-за колумбийских спекулянтов

Колумбийские производители кофе стали меньше поставлять продукт, тем самым заставляя расти мировые цены на кофе

Колумбийские производители кофе стали меньше поставлять продукт, тем самым заставляя расти мировые цены на кофе

Как передает Report, об этом пишет Reuters.

По данным агентства, 10% урожая (1 миллион мешков кофе) колумбийские производители, крупнейшие в мире, удержали, аннулировав контракты с целью перепродать товар более выгодно. Как пишет СМИ, подобные спекуляции приведут к росту мировых цен на кофе.

По проведенным расчетам, закупщики могут потерять 8-10 миллионов долларов США.

Кофе уже подорожал на 55% из-за неблагоприятной погоды в Бразилии, ведущего производителя кофе.