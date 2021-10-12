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Кофе подорожает из-за колумбийских спекулянтов

Кофе подорожает из-за колумбийских спекулянтов Колумбийские производители кофе стали меньше поставлять продукт, тем самым заставляя расти мировые цены на кофе
Бизнес
12 октября 2021 г. 13:37
Кофе подорожает из-за колумбийских спекулянтов

Колумбийские производители кофе стали меньше поставлять продукт, тем самым заставляя расти мировые цены на кофе

Как передает Report, об этом пишет Reuters.

По данным агентства, 10% урожая (1 миллион мешков кофе) колумбийские производители, крупнейшие в мире, удержали, аннулировав контракты с целью перепродать товар более выгодно. Как пишет СМИ, подобные спекуляции приведут к росту мировых цен на кофе.

По проведенным расчетам, закупщики могут потерять 8-10 миллионов долларов США.

Кофе уже подорожал на 55% из-за неблагоприятной погоды в Бразилии, ведущего производителя кофе.

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