ГТК прокомментировал вопрос снижения лимита на ввоз товаров

В последние дни в социальных сетях и некоторых средствах массовой информации распространяется информация о снижении установленного законодательством лимита для товаров, ввозимых в страну гражданами для личного пользования посредством международных почтовы

В последние дни в социальных сетях и некоторых средствах массовой информации распространяется информация о снижении установленного законодательством лимита для товаров, ввозимых в страну гражданами для личного пользования посредством международных почтовых отправлений или карго-компаниями, с 300 до 150 долларов США.

Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете.

Государственный таможенный комитет заявляет, что распространяемая информация не имеет под собой никаких оснований.

"Какие-либо изменения в правилах ввоза в страну товаров для личного пользования гражданами, не предназначенных для производственных или коммерческих целей, не являются предметом обсуждения", - отмечается в информации.