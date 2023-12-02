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ГТК прокомментировал вопрос снижения лимита на ввоз товаров

ГТК прокомментировал вопрос снижения лимита на ввоз товаров В последние дни в социальных сетях и некоторых средствах массовой информации распространяется информация о снижении установленного законодательством лимита для товаров, ввозимых в страну гражданами для личного пользования посредством международных почтовы
Бизнес
2 декабря 2023 г. 18:52
ГТК прокомментировал вопрос снижения лимита на ввоз товаров

В последние дни в социальных сетях и некоторых средствах массовой информации распространяется информация о снижении установленного законодательством лимита для товаров, ввозимых в страну гражданами для личного пользования посредством международных почтовых отправлений или карго-компаниями, с 300 до 150 долларов США.

Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете.

Государственный таможенный комитет заявляет, что распространяемая информация не имеет под собой никаких оснований.

"Какие-либо изменения в правилах ввоза в страну товаров для личного пользования гражданами, не предназначенных для производственных или коммерческих целей, не являются предметом обсуждения", - отмечается в информации.

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Версия на азербайджанском языке DGK xaricdən gətirilən mallara görə limitin endirilməsi ilə bağlı yayılan məlumatlara aydınlıq gətirib

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