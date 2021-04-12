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Глава ГТК ознакомился со строительными работами на таможенном посту "Ханоба"

Глава ГТК ознакомился со строительными работами на таможенном посту "Ханоба" Таможенный пост "Ханоба" будет способствовать более быстрой перевозке грузов по транспортному коридору Север-Юг
Бизнес
12 апреля 2021 г. 16:12
Глава ГТК ознакомился со строительными работами на таможенном посту Ханоба

Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехдиев ознакомился с ходом строительных работ на таможенном посту "Ханоба" Северного территориального главного таможенного управления Государственного таможенного комитета Азербайджана на границе с Российской Федерацией.

Как Report сообщили в ГТК, председателю комитета была предоставлена подробная информация о строительно-монтажных работах, проводимых на территории.

Председатель ГТК поинтересовался ходом строительных работ в зоне таможенного режима поста, на линиях импортно-экспортного контроля, а также в административном здании поста, изучил состояние исполнения соответствующих поручений, побеседовал со специалистами, осуществляющими строительные работы, дал соответствующие поручения и рекомендации.

Отметим, что строительные работы на таможенном посту "Ханоба" ведутся в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева, подписанным в апреле прошлого года. По завершении строительства, наряду с увеличением пропускной способности таможенного поста, предусматривается оснащение его самым современным оборудованием.

Кроме того, таможенный пост "Ханоба" будет способствовать более быстрой перевозке грузов по транспортному коридору Север-Юг, облегчению пограничных процессов, расширению транзитных возможностей Азербайджана, в частности, полной ликвидации очередей на азербайджано-российской границе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSəfər Mehdiyev "Xanoba" gömrük postunda aparılan tikinti işləri ilə tanış olub

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